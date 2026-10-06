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Rosario|12

CIUDAD. Pantalla gigante en el Museo del Deporte para mirar el último partido del Diez

La despedida de Messi en el barrio donde empezó todo

Desde la tarde se desarrollará una jornada cultural y recreativa, para acompañar el último partido del ídolo rosarino con la selección nacional.

La despedida de Messi, en el Museo del Deporte Santafesino Prensa Gobernación Santa Fe

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