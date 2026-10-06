Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de octubre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de octubre de 2026
-1min
MIRÁ
Portada
Rosario|12
El fiscal regional recibirá a las víctimas de una estafa que roza a Rosental
Los damnificados de la financiera Ciag piden avances
Denuncian un vaciamiento por alrededor de cuatro millones de dólares. La investigación ya pasó por tres fiscales.
06 de octubre de 2026 - 12:31
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Andres Macera
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
De la guardia a la alta complejidad
Un sanatorio de Buenos Aires celebra 30 años y amplía su capacidad de atención de urgencias
“Mucha volatilidad”
Caputo sumó al Papa a su lista de excusas por la situación económica
Aseguran que existe un colapso de turnos para certificados de discapacidad y que se suspendieron nuevas altas por pensiones
Discapacidad en Córdoba: prestadores denuncian demoras de hasta un año en los pagos
Medida de autodefensa
Paro de subtes: el servicio de la línea A dejará de funcionar por la tarde
Exclusivo para
Se presentaron en Niceto Club
Chapterhouse, el ruido que no envejece
Por
Yumber Vera Rojas
La economía dual, en pleno funcionamiento
Dos tercios de las importaciones RIGI se solapan con la industria nacional
Por
Javier Lewkowicz
Convocaron a representantes del Episcopado
Discapacidad: el Gobierno busca tender puentes con la Iglesia antes de la visita del Papa
Los planteos de Odarda, Pichetto y Massot
Crece la presión sobre la Corte para evitar la extranjerización de la tierra
Por
Irina Hauser
El País
“Mucha volatilidad”
Caputo sumó al Papa a su lista de excusas por la situación económica
Por los hechos previos al atentado a CFK
Confirmaron al tribunal que juzgará a los miembros de Revolución Federal
Repercusiones de los comicios en Brasil
Mientras los libertarios se muestran felices, en el peronismo buscan enseñanzas
Lo entregó la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA)
Página/12 premiado por su trabajo por los 50 años del golpe de Estado
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de octubre de 2026
Producción automotriz
Acumula una caída del 16,9% en el año
La economía dual, en pleno funcionamiento
Dos tercios de las importaciones RIGI se solapan con la industria nacional
Por
Javier Lewkowicz
Rebote en los mercados por el resultado de la elección en Brasil
Indicadores locales con cautela
Sociedad
De la guardia a la alta complejidad
Un sanatorio de Buenos Aires celebra 30 años y amplía su capacidad de atención de urgencias
Medida de autodefensa
Paro de subtes: el servicio de la línea A dejará de funcionar por la tarde
Anuncio en Estocolmo
Nobel de Física 2026: Francis Halzen fue premiado por el hallazgo de neutrinos de alta energía
Cielo nublado
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de octubre
Deportes
Noche histórica en el Monumental
La despedida de Messi: horarios, shows, invitados y ausencias de la Selección
El serbio superó a Daniil Medvedev y es finalista en Beijing
Djokovic, más cerca de una nueva hazaña
Messi: los genios no dejan herencia
Por
Daniel Guiñazú
El conjunto de Zidane tuvo una gran reacción y ganó en París
Nations League: Francia fue contundente y volvió a imponerse sobre Bélgica