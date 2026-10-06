Novak Djokovic, otra vez campeón: “Este título significa mucho más que un trofeo”

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El ex número uno estiró su gran invicto en China y ganó el 102° torneo de su carrera tras vencer al australiano De Miñaur. Además, Alcaraz celebró en Tokio y Zverev será N°1 por la lesión de Sinner.
Por
Pablo Amalfitano
06 de octubre de 2026 - 16:19
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Novak Djokovic y un clásico: levantar el trofeo del ATP 500 de Beijing.
EFE. EFE
Temas en esta nota:
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ATP
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