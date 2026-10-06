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El País

Contra el ajuste en la educación pública

Universidades: las claves del fallo que obliga a Milei a pagar

El juez Martín Cormick dictó la inconstitucionalidad del decreto con el que el Presidente evitó pagar los salarios y las becas que había votado el Congreso.

Por Luciana Bertoia
Marcha por la educación pública- Guido Piotrkowski

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Las fórmulas que dejan huellas

¿Qué hace grande a una serie? Las claves del top 10 de The New York Times y su ranking de los 100 shows

Por Erik Gómez
El 1-0 de Argentina a Benín

Otamendi abrió el marcador tras un tiro de esquina de Messi

Protesta contra los jueces por la extranjerización de la tierra

El repudio de la calle a la Corte Suprema: “Está al servicio de los poderosos”

El CECIM La Plata encabezó la movilización contra la Corte Suprema

Una marcha contra el fallo de la Corte Suprema y las políticas de Milei

Por Gastón Garriga

Exclusivo para

Deberán ser respaldados por la Diputación Permanente

El Gobierno español aprobó dos nuevos decretos de vivienda

Avanza el modelo de la precarización del empleo

Primeras muestras de la reforma anti-laboral

Prevención ante las lluvias y El Niño

Abrieron una válvula del dique La Quebrada en Córdoba para ganar margen frente a las lluvias de primavera

El Banco Mundial recortó las expectativas para Argentina

Menor crecimiento de la economía

El País

Protesta contra los jueces por la extranjerización de la tierra

El repudio de la calle a la Corte Suprema: “Está al servicio de los poderosos”

Evalúa volver a tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Las desesperadas maniobras del Gobierno para blindar el megaDNU

Por Melisa Molina
Contra el ajuste en la educación pública

Universidades: las claves del fallo que obliga a Milei a pagar

Por Luciana Bertoia
Analiza otro expediente contra el DNU 70/2023

La Corte manda señales de una posible marcha atrás con la extranjerización de la tierra

Por Irina Hauser

Economía

Otra curiosa explicación de Caputo: "Ruido en las mediciones por el Mundial o la visita del Papa"

No es crisis, es sólo “volatilidad”

La receta de siempre del Fondo Monetario Internacional

Contra las tarifas subsidiadas

Presiona EE.UU. por patentes

Lamelas ordenó apurar el paso

Avanza el modelo de la precarización del empleo

Primeras muestras de la reforma anti-laboral

Sociedad

Iniciativa del senador Wado de Pedro

Un debate para cuidar a las infancias en los entornos digitales

El principio del fin de la histórica cárcel

Formalizan el traslado de los detenidos de Devoto a Marcos Paz

Por Santiago Brunetto
El registro del momento se viralizó en redes 

Detienen al hombre que fue filmado mientras golpeaba a su pareja en Tapalqué

El negocio de la IA generativa

La próxima batalla de la inteligencia artificial es por el derecho a cobrar

Deportes

El 1-0 de Argentina a Benín

Otamendi abrió el marcador tras un tiro de esquina de Messi

“Y Messi no se se va / Messi no se va...”

Por Vito Amalfitano

Un Dios con dos manos y una Pulga

Por José Luis Lanao
Entonado por el excombatiente Fabio Santana

Un himno especial para despedir a Messi, con la bandera de “Las Malvinas son argentinas”