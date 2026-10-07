Día del Estudiante Solidario, el dolor transformado en amor, acción y mensaje
León Gieco, Los Auténticos Decadentes, Los Tipitos, Iván Noble y Eruca Sativa son algunos de los artistas que participarán de esta edición del evento creado por Conduciendo a Conciencia. Además de recordar a los fallecidos del Colegio Ecos en el trágico accidente de 2006, se recolectarán alimentos no perecederos, abrigos, herramientas de trabajo rural y útiles escolares para ser repartidos entre escuelas, comunidades rurales y hospitales del norte del país.