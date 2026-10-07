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Salta|12

Violencia sexual en el matrimonio

El juicio contra un médico acusado de abuso sexual se postergó para noviembre

La denunciante viene reclamando que se llegue a un pronunciamiento judicial desde julio de 2020, cuando realizó la primera denuncia contra su exmarido.

Ricardo Fernández
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