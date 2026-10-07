Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Economía
Se multiplica la cantidad de trabajadores que buscan desesperadamente un empleo
Filas sin fin para buscar trabajo
En Mar del Plata hubo 10 cuadras de cola para 70 puestos. Los antecedentes de Berazategui y el interior.
08 de octubre de 2026 - 03:01
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Mar del Plata Desempleo
Parte de la fila que se formó para conseguir un trabajo en Mar del Plata
Redes Sociales
Últimas Noticias
Elecciones 2027
Jarsún: “Sáenz puede ser candidato y no hay ninguna duda de eso”
Por
Maira López
Acaparamiento y extranjerización, dos procesos que avanzan
Más de un millón de hectáreas del Chaco salteño, en manos de 12 empresas
Por
Laura Urbano
La infiltración del narcotráfico en órganos del Estado
Once imputados por asociación ilícita y lavado de activos
Una mirada desde el norte salteño
Las penas son de nosotros, las vaquitas son europeas
Exclusivo para
Para alivio de Nietzsche, Argentina parió un símbolo
Lionel Messi: la importancia de contar con un Padre
Por
Sergio Zabalza
En asamblea con intendentes de todo el país
Fernando Espinoza fue reelegido como presidente de la Federación Argentina de Municipios
El GCBA busca endurecer el Código Contravencional
La Ciudad también baja la edad de punibilidad
Por
Santiago Brunetto
Amparo de la Defensoría del Pueblo bonaerense
Una cautelar en defensa del relevamiento de tierras
Por
Irina Hauser
El País
Sin mesa política y con diferencias
Turbulencias en la mesa chica: crece la tensión de Milei con “Toto” Caputo y Bullrich se desmarca
Por
Melisa Molina
En asamblea con intendentes de todo el país
Fernando Espinoza fue reelegido como presidente de la Federación Argentina de Municipios
Amparo de la Defensoría del Pueblo bonaerense
Una cautelar en defensa del relevamiento de tierras
Por
Irina Hauser
El gobierno boliviano busca despegarlo del intento de femicidio
Operativo en marcha para liberar a Fernando Cerimedo
Por
Raúl Kollmann
Economía
Se multiplica la cantidad de trabajadores que buscan desesperadamente un empleo
Filas sin fin para buscar trabajo
La euforia en el mercado accionario por el resultado electoral en Brasil duró apenas una jornada
Se revirtió el repunte bursátil
La titular del organismo, Kristalina Georgieva, habló del tema
El FMI alerta por la suba del petróleo
Baja interanual del 3,2 por ciento, según el Indec. Maquinaria agrícola, uno de los más afectados
Caída de la actividad industrial en agosto
Sociedad
El GCBA busca endurecer el Código Contravencional
La Ciudad también baja la edad de punibilidad
Por
Santiago Brunetto
Una actualidad sin ilusión ni porvenir
La deuda con el tiempo y el dinero
Por
Florencia González
Por las reacciones que conducen a la homoquiralidad
El Nobel de Química fue para dos científicos que hicieron hallazgos clave para el desarrollo de medicamentos
En Lomas de Zamora
“Porn deepfakes”: denuncian que alumnos de una escuela crearon y difundieron imágenes sexuales de sus compañeras
Deportes
Que hay que esperar de la nueva Scaloneta, sin el histórico capitán
El día uno de la era ”post Messi" de la Selección Argentina
Por
Daniel Guiñazú
Con mención a Diego Armando Maradona
Messi y su posteo en Instagram: “Me quedaron muchas cosas por decir”
Lo acusan de prometer licencias de entrenador falsas
Alejandro Mancuso, involucrado en una estafa con exjugadores en Brasil
Los insultos a Tapia y el racismo encubierto
Por
Vito Amalfitano