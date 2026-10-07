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Economía

Se multiplica la cantidad de trabajadores que buscan desesperadamente un empleo

Filas sin fin para buscar trabajo

En Mar del Plata hubo 10 cuadras de cola para 70 puestos. Los antecedentes de Berazategui y el interior.

Mar del Plata Desempleo
Mar del Plata Desempleo Parte de la fila que se formó para conseguir un trabajo en Mar del Plata Redes Sociales

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En asamblea con intendentes de todo el país

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Por las reacciones que conducen a la homoquiralidad

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