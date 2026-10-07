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El Mundo

En otra jornada de movilizaciones en busca de mejoras educativas

Francia suspende el uso de granadas ensordecedoras en las manifestaciones estudiantiles

El gobierno de Macron tomó la medida tras los incidentes que dejaron heridos y crecientes críticas por represión policial.

Protesters take part in a street blockade with a word play placard reading "police protects, it's blatantly obvious" referencing demonstrators who lost an eye due to police weaponry during a demonstration in solidarity with high-school students near Sciences Politiques (Paris Institute of Political Studies) university as part of a nationwide protest movement over learning conditions in Paris, on October 7, 2026. Since late September, pupils have barred the entrances to hundreds of schools, complaining of teacher absences, overloaded timetables, dilapidated classrooms and buildings ill-adapted to rising temperatures, among other grievances. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
"La policía protege, es obvio", en referencia a los manifestantes que fueron heridos por la represión. AFP. AFP

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