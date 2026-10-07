Garífunas de Honduras: ejemplo de resistencia y dignidad
La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) lidera una movilización indefinida frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa. Además de exigir el respeto a sus territorios ancestrales, las comunidades denuncian la criminalización de cinco defensores de la comunidad de San Juan, acusados falsamente de usurpación tras un desalojo policial, en un contexto de sistemática persecución legal y complicidad estatal con megaproyectos extractivos y turísticos.