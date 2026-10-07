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Economía

Se acentúa el freno de la obra pública y privada

La construcción sigue en caída

En agosto, se desplomó 4,4 por ciento interanual, según el Indec. Consumo de asfalto retrocedió 18,4 y de yeso 17 por ciento.

OBRERO CONSTRUCCION-28/09/2024
Cámaras sectoriales advierten sobre una desaceleración drástica. NA

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