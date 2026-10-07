Las universidades nacionales reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

SEPTIEMBRE 30: Un nuevo paro universitario por 72horas comenzó este miércoles por la mañana

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, SEPTIEMBRE 30: Un nuevo paro universitario por 72horas comenzó este miércoles por la mañana, en todo el país, para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial al que se plegaron todas las casas de altos estudios a nivel nacional.FOTO NA: MARIANO SANCHEZ

Noticias Argentinas