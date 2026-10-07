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Los insultos a Tapia y el racismo encubierto
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El presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto al presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, en la despedida de Messi.
AFP. AFP
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