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A los 81 años
Murió Piero, autor de “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”
Durante toda su carrera reivindicó las causas populares. Por el momento no trascendieron las causas de su fallecimiento.
07 de octubre de 2026 - 19:54
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Foto: Pablo Stubrin, fotógrafo profesional (derechos de autor)
Télam -
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