El bloque de LLA sostuvo que la provincia no tiene facultades para ejercer estos controles
Ya es ley la protección de la producción de bananas en Salta
Es en respuesta a la derogación de controles por parte de la Nación. Establece controles para el ingreso de esa fruta importada con el propósito de prevenir el ingreso de enfermedades que podrían resultar letales para la producción local. Un proyecto de ley para prevenir situaciones de emergencia o desastre provocó una intervención iracunda del diputado Durand Cornejo.