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Denuncian que Fernando Cerimedo se comunica por celular desde la cárcel boliviana

La víctima del intento de femicidio cuestionó los controles penitenciarios y alertó sobre posibles contactos clandestinos y movimientos financieros mientras el consultor permanece detenido.

Police officers transfer close advisor of President Rodrigo Paz, Argentine Fernando Cerimedo
Police officers transfer close advisor of President Rodrigo Paz, Argentine Fernando Cerimedo Police officers transfer close advisor of President Rodrigo Paz, Argentine Fernando Cerimedo, from the Justice Palace to the Palmasola prison in Santa Cruz, Bolivia on August 21, 2026. Bolivian police arrested Cerimedo, an Argentine close advisor of President Rodrigo Paz on August 18, 2026, over a gun attack on his former partner. (Photo by RODRIGO URZAGASTI / AFP) RODRIGO URZAGASTI. AFP

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