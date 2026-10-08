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Deportes

Habló de su futuro en la Fórmula 1

“Lloré un rato”: Franco Colapinto habló sobre la despedida de Messi

Después de dos fechas sin sumar puntos, el piloto argentino ya está en Marina Bay para revertir los últimos resultados y encarar el cierre de la temporada. Qué dijo sobre las próximas carreras.

Franco Colapinto en Singapur 2026 Redes Alpine

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