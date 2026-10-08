“Lloré un rato”: Franco Colapinto habló sobre la despedida de Messi

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Después de dos fechas sin sumar puntos, el piloto argentino ya está en Marina Bay para revertir los últimos resultados y encarar el cierre de la temporada. Qué dijo sobre las próximas carreras.
08 de octubre de 2026 - 12:18
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