Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Torneo Clausura

Los partidos del viernes

FOTOBAIRES instituto de cordoba diego flores
Instituto de Córdoba. El DT Diego Flores. FOTOBAIRES

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Algunas variables han mejorado pero la media sigue siendo alta

Informe de UNICEF sobre suicidio

Por
Soledad Ferrari
Motosierra sin fin

El “topo” sigue destruyendo el Estado: el Gobierno prepara más despidos

El Festival Inter-Barrial Audiovisual comenzó hoy y seguirá hasta 25 de octubre

Diez años de cine hecho con barro propio

Expansión global

Spotify lanza audiolibros en todo el mundo: cuándo llegan a Argentina

Exclusivo para

América Latina y el Caribe son las regiones más afectadas

Se derrumbó la biodiversidad en medio siglo

El duro comunicado contra el Gobierno

La CGT se movilizó en defensa de la industria nacional

Más de 800 expertos en alerta

Matemáticos unidos no quieren ser vencidos por la IA

Por Pablo Esteban
Fue aprobada en el Senado y volverá a Diputados

Avanza la Ley Ema para prevenir la violencia sexual digital en las escuelas bonaerenses

El País

Motosierra sin fin

El “topo” sigue destruyendo el Estado: el Gobierno prepara más despidos

La AGN cuestionó las operaciones financieras de Caputo y Bausili

“Error de cálculo”: El Banco Central perdió más de 1.000 millones de dólares por especular con el oro

Por Raúl Kollmann
Juzgan al comandante Juan Alberto López Torales

Comenzó el juicio contra el gendarme “Carancho” que simuló ser atropellado

Por Adriana Meyer
Antes de la sesión del 15 de octubre

El Gobierno apura una ley de tierras para evitar que la oposición voltee el DNU 70/23

Por Natalia López Gómez

Economía

Una empresa estratégica que garantiza el cumplimiento de un derecho humano

Se abrochó la venta de Aysa en medio de serios cuestionamientos

Por Juan Garriga

Argentina y China: una relación para construir (mejor), no destruir

Por Paula Español
El IPC porteño fue de 1,8% en septiembre

En CABA la inflación sigue lejos de empezar con cero

Se abrieron los sobres de la licitación

AySA, privatizada y con nuevos dueños

Sociedad

Algunas variables han mejorado pero la media sigue siendo alta

Informe de UNICEF sobre suicidio

Por
Soledad Ferrari
Entre el sábado 10 y el martes 13 de octubre

El Tren Sarmiento no funcionará durante cuatro días por obras

Lo encontraron con un disparo en la cabeza

Apareció muerto un suboficial en la Base Aérea de Morón

América Latina y el Caribe son las regiones más afectadas

Se derrumbó la biodiversidad en medio siglo

Deportes

El equipo del Vasco Arruabarrena, ante un nuevo desafío en Córdoba

Torneo Clausura: Instituto-Boca, un partido de viernes con pinta de domingo

Mientras los dirigentes ultiman detalles con la AFA

Rojo se entrena en Estudiantes, pero todavía no lo pueden presentar

Torneo Clausura

Los partidos del viernes

Cuatro triunfos y dos caídas en la primera ronda del Masters 1000 chino

Balance positivo para los argentinos en Shanghai