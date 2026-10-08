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Matemáticos unidos no quieren ser vencidos por la IA

Open IA continúa con la prueba de modelos cada vez más eficaces en la resolución de problemas que llevaban cientos de años sin respuesta. “Estamos conmocionados”, señala un referente del Conicet.

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Getty Images

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