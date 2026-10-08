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Spotify lanza audiolibros en todo el mundo: cuándo llegan a Argentina
La plataforma ampliará el servicio de 22 a más de 180 mercados antes de fin de año. En el país, Audiobooks+ será la principal vía de acceso, con opciones de compra y horas adicionales de escucha.
08 de octubre de 2026 - 22:54
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Para finales de 2026
Los oyentes de más de 180 mercados podrán encontrar su próximo gran libro en Spotify.
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