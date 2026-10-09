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Cultura
Escrita y dirigida por Mariana Sanguinetti
“Annemarie”, saber retratar a la gran retratista
Biznieta de una de las figuras totémicas de la fotografía argentina, la realizadora construye un documental que no solo apela a testimonios e imágenes de archivo: la propia hechura del film forma parte del relato.
ANNEMARIE
"Annemarie" escapa de la hagiografía o la mera acumulación de datos y anécdotas.
Sin Credito
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