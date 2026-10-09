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MIRÁ
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Rosario|12
Con 98 procedimientos, la provincia alcanzó la marca registrada en 2025
En diez meses, Santa Fe alcanzó su récord de donación de órganos
La directora de Cudaio, Cecilia Andrada, destacó el impacto de este hito y el trabajo articulado con el Ministerio de Salud provincial.
09 de octubre de 2026 - 13:58
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Hubo 98 procesos de donación de órganos en lo que va del año
Prensa Gobernación Santa Fe
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Rosario
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