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Presidente y lingüista
Trump considerará “enemigos” a quienes digan “inteligencia artificial” en vez de “super inteligencia”
El mandatario de EE. UU. también dictó un decreto para reemplazar el término “IA” por este “más preciso” en las comunicaciones oficiales.
09 de octubre de 2026 - 15:04
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Donald Trump
El mandatario de EE.UU. dictó un decreto para que en los organismos gubernamentales usen el término "Super inteligencia".
AFP. Getty Images via AFP
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Donald Trump
Inteligencia artificial
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