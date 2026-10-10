Trump anunció un acuerdo con Putin para que Rusia libere miles de toneladas de diésel

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El magnate republicano dijo que Rusia suministrará más de 300 mil toneladas de combustible al mercado mundial. Zelenski lo criticó por tomar una decisión “indigna” y “débil”.
10 de octubre de 2026 - 00:29
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Trump aseguró que tuvo este viernes "una conversación sumamente exitosa" con Putin
AFP. Getty Images via AFP
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