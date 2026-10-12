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Rosario|12
La agenda de actividades comienza a las 13 y finaliza a las 21 horas
Feriado con propuestas para todas las edades en la Feria del Libro de Rosario
Espacios de lectura para niños y mesas de debate sobre Jorge Luis Borges como actividades destacadas. Con entrada gratuita.
12 de octubre de 2026 - 12:35
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Apertura Feria del libro Rosario
Andres Macera
Temas en esta nota:
Rosario
Feria del Libro
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