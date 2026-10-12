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El Mundo

El presidente defendió la libertad religiosa en el día de Nuestra Señora de Aparecida

Lula pidió respeto para la Virgen patrona de Brasil tras la polémica con Bolsonaro

El jefe de Estado asistió a una misa en el Palacio de la Alvorada. Su rival en el balotaje del 25 de octubre fue acusado de querer quitarle el título de patrona del país si resulta electo.

Lula Lula, acompañado por la primera dama "Janja" da Silva, recibió una imagen de Nuestra Señora de Aparecida SERGIO LIMA. AFP

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