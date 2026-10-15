Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Masiva marcha al Congreso en reclamo de financiamiento para las universidades
-1min
Masiva marcha al Congreso en reclamo de financiamiento para las universidades
-1min
Masiva marcha al Congreso en reclamo de financiamiento para las universidades
-1min
Masiva marcha al Congreso en reclamo de financiamiento para las universidades
-1min
Masiva marcha al Congreso en reclamo de financiamiento para las universidades
-1min
MIRÁ
Portada
El Mundo
A pocos días de la segunda vuelta
Lula calificó de “conquista histórica” la reducción de la jornada laboral en Brasil
La medida beneficiará a unos 22 millones de trabajadores y se convierte en un eje clave de la campaña electoral del líder progresista.
15 de octubre de 2026 - 20:28
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, impulsó y logró aprobar la reducción de la jornada laboral.
AFP. AFP
Temas en esta nota:
Brasil
Reducción de la jornada laboral
Lula Da Silva
Últimas Noticias
Se encendieron las alarmas para Scaloni y su cuerpo técnico
Lautaro Martínez: su lesión podría dejarlo fuera de la Selección en la próxima fecha FIFA
Según Atlas Intel, más de siete de cada diez dicen que la situación está mal
Milei está desaprobado en materia económica
El juez aplazó el inicio del juicio al 14 de junio de 2027
Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de cargos de tortura
Adaptación al cambio climático
Córdoba presentó la segunda edición de su plan municipal frente a las olas de calor
Exclusivo para
Participá por entradas para ver “¡Chau, Macoco!” el domingo 25 de octubre
Salud mental en crisis
La época de los tóxicos
Por
Clara Schor Landman
Se consolida el deterioro del crédito corporativo
Más de 59 mil empresas están en mora
Admitió la necesidad de recurrir al swap chino para cubrir vencimientos
El flanco débil de Caputo, refinanciar la deuda
El País
Camiones hidrantes y gases lacrimógenos
Así fue la represión en Congreso: la policía avanzó sobre la Marcha Federal Universitaria
"Nulidad absoluta e insanable"
Alquileres, prepagas, tarjetas de crédito y más: todo lo que desreguló el DNU 70/23
Por
Vardan Bleyan
Faltaron ocho adhesiones
El oficialismo bloqueó el rechazo del DNU 70/23: qué diputados no dieron quórum
Por el robo a un depósito en San Fernando
Otro procesamiento para Facundo Leal, el extitular de ARSAT
Economía
Según Atlas Intel, más de siete de cada diez dicen que la situación está mal
Milei está desaprobado en materia económica
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 15 de octubre de 2026
Se consolida el deterioro del crédito corporativo
Más de 59 mil empresas están en mora
Admitió la necesidad de recurrir al swap chino para cubrir vencimientos
El flanco débil de Caputo, refinanciar la deuda
Sociedad
Demanda a la ANMAT por habilitar que los medicamentos no tengan las indicaciones en papel, sino con QR
Prospectos de remedios para pocos
Por
Sonia Santoro
Julio Zamora presentó el patrimonio cultural y natural de Tigre en un encuentro internacional de alcaldes en China
Tras la segunda denuncia realizada por dos ex empleadas
España: luz verde para que investiguen a Julio Iglesias por abuso sexual
Será operado
Leonardo Cositorto fue internado por una necrosis genital
Deportes
Se encendieron las alarmas para Scaloni y su cuerpo técnico
Lautaro Martínez: su lesión podría dejarlo fuera de la Selección en la próxima fecha FIFA
Los dos llegan con penurias y la necesidad de ganar para apagar incendios
Racing-Independiente: un clásico que nunca está devaluado
Por
Alejandro Duchini
En La Plata, por la ida de las semifinales
Estudiantes vs Flamengo hoy en vivo por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones
Estudiantes adelantó que recurrirá la media ante el Tribunal Arbitral del Deporte
La Conmebol no habilitó a Marcos Rojo para la Copa Libertadores