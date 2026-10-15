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Diecisiete días detenidos
Podrían ir a juicio por juntar maíz desechado
Seis de los siete hombres detenidos el 22 de septiembre, acusados de robar el maíz de descarte que habían levantado en una finca fueron liberados el jueves último.
15 de octubre de 2026 - 04:16
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La comunidad reclamó las liberaciones.
Los originarios están hace cuatro días presos.
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