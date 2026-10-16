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El País

Milei y su particular reclamo de soberanía

El Gobierno se sacó la careta malvinera: se abstuvo en la ONU de condenar el colonialismo

La postura argentina siguió la decisión de Estados Unidos y fue acompañada por varios países de la región, a pesar de que la resolución respalda el reclamo argentino por las islas.

President Milei Speaks On Malvinas Veterans Day BUENOS AIRES, ARGENTINA - APRIL 2: Argentine President Javier Milei (C) stands next to Buenos Aires City Mayor Jorge Macri (L) during a ceremony to remember the 44th anniversary of the Malvinas war at Plaza San Martin on April 2, 2026 in Buenos Aires, Argentina. Argentina honours the 649 soldiers killed in action as well as the war veterans. Tomas Cuesta/Getty Images/AFP (Photo by Tomas Cuesta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) TOMAS CUESTA. Getty Images via AFP

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