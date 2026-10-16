Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Sociedad
Tenía 58 años
Murió el meteorológo Fernando Confessore
El pronosticador y periodista científico trabajó por más de 20 años en TN y Canal 13.
16 de octubre de 2026 - 11:02
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Fernando Confessore
El meteorológo Fernando Confessore murió a los 58 años
Captura tv
Temas en esta nota:
murió
Últimas Noticias
Histórica reunión bilateral
“Una afrenta a la memoria histórica”: Evo Morales cuestionó a Paz por excluir el reclamo marítimo de su encuentro con Kast
Como estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 16 de octubre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 16 de octubre
Film estadounidense de Gregg Araki
“Quiero tu sexo”: el juego de los opuestos que se atraen
Por
Juan Pablo Cinelli
Exclusivo para
El presidente y el ministro expusieron imaginarios logros en Washington y Tailandia
El milagro económico que sólo ven Milei y Caputo
Se teme que saturen los sistemas eléctricos e hídricos
Preocupación por los data centers en México
En crisis por la caída del consumo, la marplatense Toledo vende mobiliario
Rematan “changuitos” del súper
En caso de que Ucrania siga con los ataques a refinerías rusas
Zelenski afirmó que EE.UU. lo amenazó con interrumpir el intercambio de inteligencia
El País
Un grito unificado
Por Malvinas, por las tierras, por las universidades y por las personas con discapacidad
Por
Thiago Buglione
El juego de los gobernadores
El toma y daca de la Casa Rosada que logró frustrar la sesión en Diputados
Por
Paula Marussich
El profesional no recordó de que un cuaderno tenía la tapa al revés y en otro había páginas en blanco
El fotógrafo que no se acuerda de los Cuadernos
Por
Raúl Kollmann
Las críticas de la oposición
“No se pudo reparar el daño del DNU 70/23″
Por
Eva Moreira
Economía
El presidente y el ministro expusieron imaginarios logros en Washington y Tailandia
El milagro económico que sólo ven Milei y Caputo
En crisis por la caída del consumo, la marplatense Toledo vende mobiliario
Rematan “changuitos” del súper
La ex empresa del Grupo Vicentin depende de la compra de un tercero para su continuidad
La quiebra de Algodonera Avellaneda
Según Atlas Intel, más de siete de cada diez dicen que la situación está mal
Milei está desaprobado en materia económica
Sociedad
Como estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 16 de octubre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 16 de octubre
Se teme que saturen los sistemas eléctricos e hídricos
Preocupación por los data centers en México
Tras la segunda denuncia realizada por dos ex empleadas
España: luz verde para que investiguen a Julio Iglesias por abuso sexual
Deportes
Estudiantes adelantó que recurrirá la media ante el Tribunal Arbitral del Deporte
La Conmebol no habilitó a Marcos Rojo para la Copa Libertadores
Los dos llegan con penurias y la necesidad de ganar para apagar incendios
Racing-Independiente: un clásico que nunca está devaluado
Por
Alejandro Duchini
Los “chorros” de la UBA y sin universidad no hay patria
Por
José Luis Lanao
Se encendieron las alarmas para Scaloni y su cuerpo técnico
Lautaro Martínez: su lesión podría dejarlo fuera de la Selección en la próxima fecha FIFA