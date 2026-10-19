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Economía

La otra cara del ajuste

Despidos masivos: creció un 30% la cantidad de personas que cobran la Prestación por Desempleo

En el acumulado de los dos años y nueve meses correspondientes a la administración de Javier Milei, la suma de la Prestación por Desempleo alcanzó las 473.186 altas.

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