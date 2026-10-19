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El Mundo

No regresará a su residencia en Castel Gandolfo

El Papa continuará su recuperación en el Vaticano

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que este miércoles 21 celebrará la Audiencia General en la Plaza de San Pedro.

Visita del papa León XIV. El Gobierno y los bloques de la Legislatura coordinan la agenda de trabajo. Redes Sociales

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