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Está detenido su pareja

Femicidio en Valeria del Mar: la víctima fue hallada por su hijo de 12 años

Aldana Novik Rojas fue asesinada a golpes en su casa. Su pareja Cristian Navarro fue detenido luego de que llamara a un amigo para confesar el crimen.

El acusado por el femicidio, al momento de ser encontrado en una descampado. Redes Sociales

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