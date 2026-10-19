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Deportes

La vuelta del crack a Atlanta

Noche de golazos, recuerdos y cargadas para Lionel Messi

El ídolo marcó dos goles en el 3-1 del Inter Miami sobre Atlanta United en el estadio donde hizo historia con la Selección.

ATLANTA, GEORGIA - OCTOBER 17: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF runs with the ball during the MLS match between Atlanta United FC and Inter Miami CF
KEVIN C. COX. Getty Images via AFP

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