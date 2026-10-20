Debate por los datos del superávit fiscal

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20 de octubre de 2026 - 22:37
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A pesar de la caída de la recaudación, se sostiene el superávit primario.
Jorge Larrosa
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