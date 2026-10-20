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Sociedad
La docente rural desapareció hace dos semanas
Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: el único detenido declaró bajo torturas, según denunció su abogado
La causa, marcada por demoras en la investigación y acusaciones de irregularidades, sigue sin avances concretos. La familia de la docente reclama por respuestas y una búsqueda efectiva.
20 de octubre de 2026 - 15:36
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Nancy Estela Godoy, desaparecida en Corrientes
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