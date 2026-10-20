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Rosario|12
Falta encontrar a otros dos tripulantes de la lancha que perdió el control en la zona de Fray Luis Beltrán
El cuerpo hallado en el río Paraná pertenece a uno de los hombres que era buscado tras caer de una lancha
20 de octubre de 2026 - 18:16
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Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná.
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