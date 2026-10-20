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Radio 750

Paro y detenciones ilegales de delegados

El reclamo de los trabajadores del subte: “Hace meses que los conductores terminan fuera de su horario”

Desde el sindicato explicaron en Radio 750 cómo comenzó el conflicto de este martes.

detenidos en la medida de fuerza gremial en las líneas de Subte.
Detenidos en la medida de fuerza gremial en las líneas de Subte. Capturas de Video

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