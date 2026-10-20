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El Mundo

El gobierno decretó toques de queda tras las violentas protestas del fin de semana

Francia debe decidir el rumbo frente a una bisagra histórica

Las respuestas del gobierno ante el cuadro de rebelión contra las políticas neoliberales de Macron han sido la represión, la descalificación de los manifestantes y adversarios políticos.

Por Juan Francia
Agentes de policía permanecen frente a un incendio tras una manifestación en el centro de París MATTHIEU RONDEL. AFP

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