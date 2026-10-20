Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
El País
Dispusieron unificar los juicios Hotesur-Los Sauces
Lawafare: La Casación ordenó apuntar rápido contra Cristina y Máximo Kirchner
Con presión política-judicial-mediática, los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone le ordenaron al Tribunal Oral 5 juntar los dos expedientes y arrancar el viernes. Slokar votó en contra.
Por
Raúl Kollmann
20 de octubre de 2026 - 22:39
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Banderazo Cristina libre
Enrique García Medina
Últimas Noticias
Discapacidad y endeudados, en agenda
Diputados: Se viene una sesión maratónica e incómoda para el Gobierno
Por
Eva Moreira
“Antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado”
La Cancillería de Brasil lanzó un duro comunicado contra las ofensas de Milei hacia Lula
Florencia Guerra Sodero, inhabilitada por la APA
La fuerte sanción que recibió la jugadora de pádel que publicó un mensaje antisemita
Otro fallo salvador de la Cámara
La justicia le da tiempo y excusas al Gobierno para no pagar a las universidades
Por
Luciana Bertoia
Exclusivo para
Persiste la desconfianza en que se cumpla el plan financiero
Alzas del dólar y el riesgo país
Una estrella y tres pasajes a la Libertadores en juego
Cinco equipos y una pelea apasionante para ser campeones de la tabla anual
"Son falacias ad populum y ad hominem"
Milei sigue enojado y sin aceptar que la gente no llega a fin de mes y se endeuda
Placas, rosarios y cintas
Islas Malvinas: denuncian actos de vandalismo en el cementerio de Darwin
El País
Discapacidad y endeudados, en agenda
Diputados: Se viene una sesión maratónica e incómoda para el Gobierno
Por
Eva Moreira
“Antidemocrática, desequilibrada e impropia del jefe de Estado”
La Cancillería de Brasil lanzó un duro comunicado contra las ofensas de Milei hacia Lula
Otro fallo salvador de la Cámara
La justicia le da tiempo y excusas al Gobierno para no pagar a las universidades
Por
Luciana Bertoia
Dispusieron unificar los juicios Hotesur-Los Sauces
Lawafare: La Casación ordenó apuntar rápido contra Cristina y Máximo Kirchner
Por
Raúl Kollmann
Economía
El Presidente volvió a embestir contra la gente que no llega ni a mitad de mes
Milei sigue sin entender que “no hay plata”
Por
Leandro Renou
Si se contemplan intereses capitailzados, hay déficit financiero
Debate por los datos del superávit fiscal
Coincidencia entre empresas del sector industrial y supermercados
La insuficiente demanda es el primer problema
Caso YPF
Preska dejó sin efecto la sentencia buitre
Sociedad
Florencia Guerra Sodero, inhabilitada por la APA
La fuerte sanción que recibió la jugadora de pádel que publicó un mensaje antisemita
Obras en la red porteña
AySA anunció un corte masivo de agua: estos son los 15 barrios afectados
Accidente en "la nube" de Inglaterra
Un fallo en Google Cloud interrumpió los servicios de varios bancos británicos
Ambos están ligados a la guerra en Ucrania
Un satélite ruso se acercó a 500 metros de otro de EE.UU.
Deportes
Hubo una gran exhibición de fútbol en el Parque de los Príncipes
Champions League: en un festival para los ojos, PSG dejó fuera de combate a Barcelona
Triunfo sobre Nueva Zelanda con doblete de Mercedes Diz, delantera de River
La Selección Sub 17 hizo historia en el Mundial femenino
En el Maracaná, por la revancha de la semifinal
Vasco da Gama vs Boca hoy en vivo por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones
Opinión
Boca y River firmaron un acuerdo por la memoria con dos universidades
Por
Gustavo Veiga