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Rosario|12

El pasajero se fracturó la clavícula y fue trasladado al hospital Eva Perón

Tuvo un accidente mientras viajaba en Uber Moto y el chofer lo abandonó en el lugar

Fiscalía le formó causa por lesiones culposas al motociclista. El accidente se da en medio del debate sobre la habilitación de plataformas de viaje en la ciudad.

medico agredido en hospital Eva Peron Baigorria-11/03/2025
medico agredido en hospital Eva Peron Baigorria-11/03/2025 medico agredido en hospital Eva Peron Baigorria-11/03/2025 Archivo Rosario12

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