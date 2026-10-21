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Buenos Aires|12

Comienza el jueves en los Tribunales de San Martín

Cuenta regresiva para el juicio por los desaparecidos de Mercedes Benz

Tras una década de sucesivas demoras, juzgarán al gerente de Producción, por facilitar los secuestros. El de Asuntos Jurídicos murió impune.

Por Gastón Garriga
Juan Ronaldo Tasselkraut, gerente de Producción de la planta de Mercedes Benz de González Catán en 1977
Juan Ronaldo Tasselkraut, gerente de Producción de la planta de Mercedes Benz de González Catán en 1977 La izquierda Diario

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