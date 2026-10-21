Cuenta regresiva para el juicio por los desaparecidos de Mercedes Benz

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Tras una década de sucesivas demoras, juzgarán al gerente de Producción, por facilitar los secuestros. El de Asuntos Jurídicos murió impune.
Por
Gastón Garriga
21 de octubre de 2026 - 00:54
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Juan Ronaldo Tasselkraut, gerente de Producción de la planta de Mercedes Benz de González Catán en 1977
La izquierda Diario
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