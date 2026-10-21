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El trío de Belfast debutó en la Argentina con un show en el local de Chacarita

Kneecap en C Art Media: rap con espíritu raver para salvar la energía de los oprimidos

Tal y como se esperaba, los norirlandeses dieron un show tan caliente e intenso que fundió al público en una masa efervescente que agitó el hip hop, el dance furioso y las consignas del grupo.

Por Yumber Vera Rojas
Kneecap en C Art Media Kneecap se animó a lo que casi ningún artista electrónico de este siglo se atrevió: tornar al baile un acto político. Alejandra Morasano

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