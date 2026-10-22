Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de octubre de 2026
27 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de octubre de 2026
27 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de octubre de 2026
27 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de octubre de 2026
27 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de octubre de 2026
27 min
MIRÁ
Portada
Branca de vuelta
Fue procesado por lavado de dinero
“Hasta las manos”: el abogado denunciante de Espert celebró su procesamiento
Yamil Castro Bianchi aseguró que al exdiputado de La Libertad Avanza “le soltaron la mano” desde el Gobierno nacional.
22 de octubre de 2026 - 19:02
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
José Luis Espert
José Luis Espert
noticias argentinas
Temas en esta nota:
José Luis Espert
Últimas Noticias
18° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba
Martín Llaryora le reclamó a la Nación un “RIGI pyme” y la prórroga de la Ley de Autopartes
"A más lluvias, mayor compromiso de todos", pidió Javkin
Aló intendente
Una reflexión del orden intangible ante las masivas bajas de 2026 en los torneos por equipos
Ausencias en el tenis argentino: ¿ya no hay estímulos para representar al país?
Por
Pablo Amalfitano
Fue procesado por lavado de dinero
“Hasta las manos”: el abogado denunciante de Espert celebró su procesamiento
Exclusivo para
¡Participá por entradas para ver SOTTOVOCE en el teatro! 🎭
En medio de la expectativa por la visita del Papa
“Que la gente no llega a fin de mes es un dato de la realidad”: la Iglesia volvió a cruzar a Milei
No fijaron una fecha para su tratamiento
Sin respuesta para las familias endeudadas: el oficialismo devolvió el proyecto a comisión
Tras las dudas por su reciente operación
“Argentina, allá vamos”: otro gesto del Papa de que su viaje sigue en pie
El País
Por la Ley de Tierras
“Casta Suprema”: escracharon a Ricardo Lorenzetti en la facultad de Derecho de la UBA
Con críticas al plan económico y al discurso de Milei
Bullrich vuelve a encender la interna en el Gobierno y no descarta ser candidata en 2027
Investigan un pago de 200 mil dólares
Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: le prohibieron salir del país y embargaron sus bienes
Se trata de Adrián Marcelo Grau
Bariloche: amplio repudio a un candidato constituyente que reivindicó a Videla
Economía
Se formalizó la venta
Precio rebajado, promesa de aumento de tarifa y un comprador fantasma: la polémica privatización de AySA
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de octubre de 2026
Mientras Milei dice que no hay malaria, las compras básicas se desploman
Ticket promedio de 8 mil pesos y apenas tres unidades
Por
Leandro Renou
Se hunden la industria, el comercio y la construcción
A un paso de entrar en recesión
Sociedad
No se reportaron heridos
Motín en una alcaidía porteña: habría un policía tomado de rehén
Podría modificar el clima en los cinco continentes
El Niño tendrá una intensidad “sin precedentes”, advierte la Organización Meteorológica Mundial
Frente al recorte presupuestario y la crisis
Legislatura porteña: avanza un proyecto para declarar a las milongas Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad
Por
Manuela Tobia
La Fiscalía apunta contra un capataz de estancia
Desaparición de Nancy Godoy: ya son cinco los detenidos y se investiga un presunto homicidio
Deportes
Una reflexión del orden intangible ante las masivas bajas de 2026 en los torneos por equipos
Ausencias en el tenis argentino: ¿ya no hay estímulos para representar al país?
Por
Pablo Amalfitano
La relación entre tres de los ídolos populares más grandes del país
Charly, Diego y Messi: una santísima trinidad
Por
Alejandro Duchini
Un país lleno de pelotudos
Por
José Luis Lanao
Ante Japón faltarán las ocho primeras del ranking y la mejor doblista del país
Con muchas ausencias y cuatro debutantes, ya está el equipo de la Fed Cup