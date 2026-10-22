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Octubre Rosa: mamografías y atención a tiempo
Durante este mes, en todo el mundo se promueve la mamografía como herramienta de detección temprana. Especialistas analizan sus beneficios, los criterios para indicarla y la necesidad de garantizar el acceso a tratamientos.
22 de octubre de 2026 - 21:23
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