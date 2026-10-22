Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Premios Martín Fierro de Radio 2026: los ganadores, los discursos y la gala, minuto a minuto
1 hora
Premios Martín Fierro de Radio 2026: los ganadores, los discursos y la gala, minuto a minuto
1 hora
Premios Martín Fierro de Radio 2026: los ganadores, los discursos y la gala, minuto a minuto
1 hora
Premios Martín Fierro de Radio 2026: los ganadores, los discursos y la gala, minuto a minuto
1 hora
Premios Martín Fierro de Radio 2026: los ganadores, los discursos y la gala, minuto a minuto
1 hora
MIRÁ
Portada
Sociedad
En Colonia Pellegrini, junto a los Esteros del Iberá, la vida de campo y su singular relación con los santos y la muerte
Viaje a lo profundo de la cosmovisión correntina
Una familia recibe viajeros en su rancho de adobe aislado en pleno campo: mantenienen su vida de antaño autosustentable, entre vacas y caballos en los esteros de Camba Trapo.
Por
Julián Varsavsky
22 de octubre de 2026 - 05:32
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
José Martin cabalga desde niño y hoy lleva visitantes.
Gentileza -
Últimas Noticias
En Colonia Pellegrini, junto a los Esteros del Iberá, la vida de campo y su singular relación con los santos y la muerte
Viaje a lo profundo de la cosmovisión correntina
Por
Julián Varsavsky
La radio argentina celebró su gran noche
Premios Martín Fierro de Radio 2026: los ganadores, los discursos y la gala, minuto a minuto
Por
Erik Gómez
Entre reconocimientos y fuertes discursos políticos
Martín Fierro de Radio 2026: María O’Donnell se llevó el Oro y todos los ganadores de una gala marcada por las críticas a Milei
Por
Erik Gómez
Película francesa de la directora y actriz Reem Kherici
“Buenas vibraciones”: redescubrimiento de la sexualidad conyugal
Por
Diego Brodersen
Exclusivo para
Con estudiantes y trabajadores a la cabeza
Crecen las protestas en Grecia y Portugal y los cortes de ruta en Italia
Encuentro con rectores en la UNSAM
Sergio Massa: “Defender la universidad pública es una obligación”
Persecución gremial
Los metrodelegados evalúan presentar una demanda tras las detenciones en el subte
El gesto solidario que desafía al vacío legal
El Primer Ministro de Países Bajos y un jugador de hockey argentino esperan un bebé
Por
Martín Villagarcía
El País
Maniobra desesperada para salvar el megaDNU de Milei
Volantazo fenomenal del Gobierno: Diputados aprobó el proyecto que restituye la Ley de Tierras
Por
Eva Moreira
Bochorno y aislamiento internacional
Milei mendiga fotos en Madrid y hasta los candidatos de la derecha lo desairaron
Por
Héctor Barbotta
Diputados aprobó la nueva ley con los cambios reclamados por el sector
Discapacidad: El oficialismo tuvo que dar marcha atrás para evitar otra derrota
Por
Paula Marussich
Pullaro y Frigerio apoyaron la eliminación de las PASO, Llaryora esquivó una definición
El gobierno no logra todos los apoyos necesarios
Economía
Mientras Milei dice que no hay malaria, las compras básicas se desploman
Ticket promedio de 8 mil pesos y apenas tres unidades
Por
Leandro Renou
Se hunden la industria, el comercio y la construcción
A un paso de entrar en recesión
Milei vuelve a descalificar los reclamos de una población que "no llega a fin de mes"
¿Demanda insatisfecha u opereta?
El INDEC reportó un alza de un punto sobre el IPC
Mejoraron los salarios en agosto
Sociedad
En Colonia Pellegrini, junto a los Esteros del Iberá, la vida de campo y su singular relación con los santos y la muerte
Viaje a lo profundo de la cosmovisión correntina
Por
Julián Varsavsky
Una iniciativa del Grupo Octubre Medios
La muestra itinerante “50 años del golpe militar/50 tapas de Página 12″, ahora en A Coruña
Cómo se contagia y cuáles son sus síntomas
Alerta en Catamarca: cerraron un complejo termal tras la muerte de un niño infectado por la “ameba comecerebros”
Los alegatos finales
Juicio por la muerte de Maradona: la defensa de Luque pidió la absolución
Deportes
Ante Japón faltarán las ocho primeras del ranking y la mejor doblista del país
Con muchas ausencias y cuatro debutantes, ya está el equipo de la Fed Cup
El piloto se divirtió mientras se prepara para la acción en Austin
Colapinto, entre la alegría y la nostalgia
Boca se reagrupa después de la clasificación en la Copa Sudamericana
Paredes no jugará con Independiente y le apunta al Superclásico
Marcó en la destacada victoria del Como
Nico Paz sigue de racha: doblete en la Champions contra el Manchester United