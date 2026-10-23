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Para realizar reclamo en la Oficina municipal del Consumidor no es necesario contratar abogado

Oficina del Consumidor Gentileza -

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Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Milei y al resto de los acusados

Para realizar reclamo en la Oficina municipal del Consumidor no es necesario contratar abogado

Seminario internacional

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Fuerte convocatoria en redes sociales para este sábado

Francia se prepara para otra jornada de protesta: “Estamos ante un conflicto de mucha intensidad”

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El País

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Milei y al resto de los acusados

Por orden de Trump

Milei recibió a funcionarios estadounidenses y crece la presión para demorar la Ley Malvinas

Otro proceso para sacar de la cancha a la expresidenta

Sobreseídos, pero Cristina y Máximo Kirchner igual en el banquillo: comenzó el juicio Hotesur-Los Sauces

Por Raúl Kollmann
La tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense

En tres milímetros, la identidad es eterna

Por
Gregorio Tatián

Economía

Lo dispuso el BCRA

Bancos y billeteras virtuales tendrán que informar de manera clara cuánto rinden sus fondos y cuentas remuneradas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 23 de octubre de 2026

Superaron en 66 millones todo lo gastado durante 2025

Boom de las ventas puerta a puerta

Economistas "del palo" del Presidente cuestionan el rumbo

Los liberales le marcan la cancha a Milei

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Seminario internacional

Alertan sobre el aumento de casos de violencia policial

"La tierra habla, tu sangre puede darles nombre"

Lanzan una campaña para identificar restos de desaparecidos en Córdoba

Dictaron prisión preventiva para los principales sospechosos

Desaparición de Nancy Godoy: imputaron a cinco detenidos y la fiscalía avanza con la hipótesis del homicidio

Llamaron a seguir la lucha por memoria, verdad y justicia

“Esto es un logro colectivo”: el mensaje de los familiares de los ocho identificados en La Perla

Deportes

El campeón y doctor honorífico de la UBA sumó otra distinción

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias en España

El técnico se desplomó mientras miraba un entrenamiento

Vincent Kompany fue internado de urgencia y hay preocupación por su salud: el comunicado del Bayern Munich

El italiano logrará el título de la F1 si gana y sus rivales suman poco

Las cuentas de Antonelli para consagrarse en Austin

Por Malva Marani

Un país lleno de pelotudos

Por José Luis Lanao