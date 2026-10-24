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Franco Colapinto en la Fórmula 1 por el GP de Estados Unidos: la clasificación, minuto a minuto
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MIRÁ
Portada
Deportes
Jornada a toda emoción para definir la fase clasificatoria
Torneo Clausura: un domingo a puro clásico con Independiente-Boca y River-Racing
En Avellaneda, el Rojo recibe a un xeneize entonado por su clasificación a la final de la Sudamericana. En Núñez, el Millonario se juega sus últimas fichas ante una Academia en crisis.
24 de octubre de 2026 - 20:45
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Arruabarrena-Viera y Ponzio-Romero, los duelos de los DT.
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