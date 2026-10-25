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MIRÁ
Portada
Buenos Aires|12
Realizarán una marcha en la primera quincena de noviembre
La cámara y el sindicato del calzado reclamarán juntos al gobierno nacional
Los representantes de esa industria advirtieron al gobierno de Milei. “Estamos desapareciendo”, dijo Horacio Moschetto, presidente de la CIC. Los antecedentes con De La Rúa y Macri.
Por
Gastón Garriga
25 de octubre de 2026 - 21:59
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El rubro metal, calzado y marroquinería retrocedió 14,6 por ciento en abril.
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Adrián Pérez
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industria nacional
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