Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

"Macbeth" de Giuseppe Verdi en el teatro El Círculo

Una tragedia de belleza alucinada

La nueva producción de la Asociación Cultural El Círculo implicó un esfuerzo mancomunado de talentos para el despliegue de la ópera de Verdi.

Macbeth opera
El barítono Leonardo López Linares (Macbeth) y la soprano María Belén Rivarola (Lady Macbeth) Gentileza -

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

En medio de la recesión, ahora despedir es gratis

Las falacias del FAL

Por
Andrés Asiain y Bernardo Del Zorro
Suma Cero

El flete petrolero, por las nubes

Los recordatorios de hoy

Juan Carlos Andreotti Alonso, Miguel Jacobo Brzostowski, Julio Di Gangi, Desaparecidos de El Vesubio y Puente 12

El mundo discute por dónde navegan los barcos comerciales

El Faro del Fin del Mundo volvió a encenderse

Por
Pedro Andrés Wasiejko

Exclusivo para

Sin mejora de los ingresos, no habrá recuperación sostenida

El endeudamiento familiar, síntoma de época

Por Diego Rubinzal
Colapinto logró el 14° tiempo, pero largará 21° el GP de Estados Unidos

Kimi hizo la pole y va por el título en Austin

Por Malva Marani
En busca de los votos para eliminar las PASO

La alianza de la Casa Rosada y el PRO tendrá su kilómetro 0 en Bariloche

Por
Analía Argento
Se conocieron los extraños planes del magnate tecnofascista en la Patagonia y Mendoza, vía la empresa Própera

El sueño de la desregulación total al servicio de Peter Thiel

Por Julián Varsavsky

El País

En busca de los votos para eliminar las PASO

La alianza de la Casa Rosada y el PRO tendrá su kilómetro 0 en Bariloche

Por
Analía Argento
Es ineludible que hable sobre los descartados del sistema

Inquietudes, resquemores y expectativas por la palabra de León XIV durante su visita al país

Por Washington Uranga

Un modelo con turbulencias

Por Carlos Heller
Trastienda del encuentro entre Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa

Cumbre del G11: los acuerdos y los límites de la unidad peronista

Por Sebastián Cazón

Economía

Con la recesión instalada, el Círculo Rojo observa que “la calle” se enrarece

La duda del poder es la “paz social” en plena crisis

Por Leandro Renou
Sale uno de sus hombres de confianza

Caputo empieza a bajar los cuadros

Por Raúl Dellatorre
Con opciones de hasta 40 por ciento de descuento

Arba lanzó un plan para regularizar deudas

Por problemas logísticos en el Mar Negro y menor presencia de Brasil

Buenas perspectivas para maíz y trigo

Sociedad

El próximo sábado, un abrazo simbólico

Buscan salvar a Zivals con una ley del Congreso Nacional

Por Andrés Osojnik
Se conocieron los extraños planes del magnate tecnofascista en la Patagonia y Mendoza, vía la empresa Própera

El sueño de la desregulación total al servicio de Peter Thiel

Por Julián Varsavsky
El gobierno nacional avanza con la concesión del histórico edificio

Abrazo al Palais de Glace, contra la privatización

Por
Soledad Ferrari
Muchos fueron desconectados de la red preventivamente por sus administradores

Una falla en el lenguaje de código abierto PHP hizo vulnerables a ciberataques a la mayoría de sitios web del mundo

Deportes

Jornada a toda emoción para definir la fase clasificatoria

Torneo Clausura: un domingo a puro clásico con Independiente-Boca y River-Racing

El equipo del Bajo Belgrano se consagró campeón de la B Metropolitana

Excursionistas goleó y ascendió a la Primera Nacional

El número uno de Argentina cayó ante Tallon Griekspoor

Cerúndolo no pudo llegar a la final en Bruselas

Lazio ganó y este domingo el Inter buscará llegar a la punta

Sábado con goles argentinos en la Serie A