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Deportes

En el clásico número 100 disputado en el estadio Monumental

Liga Profesional: a River no le sobró nada, pero frustró a Racing

Antes del Superclásico y con gol del chico Rivero, el equipo de Ponzio pudo superar al de Chirola Romero en el Monumental.

Por Fabio Lannutti
FOTOBAIRES torneo clausura 2026 river racing
Torneo Clausura. Rivero grita con el alma el gol que le dio la victoria a River. FOTOBAIRES

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